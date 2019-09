Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnhausbrand

Höhfröschen (ots)

Gestern kam es gegen 11:00 Uhr in der Hauptstraße in Höhfröschen zu einem Wohnhausbrand. Die Lattung und Styropordämmung hinter der Eternitvertäfelung des Hauses war in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Da ein örtlicher und zeitlicher Zusammenhang zum Abflämmen von Unkraut besteht, wird derzeit davon ausgegangen, dass dies zusammen mit ungünstig stehendem Wind und der andauernden Trockenheit zum Brand geführt haben könnte. Die Kriminalpolizei in Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

