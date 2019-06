POL-MR: Rad am Bahnhof gestohlen;Heck beschädigt;Radfahrer leicht verletzt- Zeugen gesucht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Rad am Bahnhof gestohlen

Dautphetal-Friedensdorf: Nur das Fahrrad-Schloss ließ der Dieb zwischen Freitag, 31. Mai, 20 Uhr und Montag, 3. Juni, 12 Uhr am Bahnhof zurück. Der Unbekannte erbeutete ein etwa sieben Jahre altes Mountainbike im Wert von 300 Euro und machte sich aus dem Staub. Hinweise zu dem Diebstahl in der Bahnhofstraße nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Heck beschädigt

Marburg: In der Karl-Doerbecker-Straße hinterließ ein Autofahrer zwischen Montag, 3. Juni, 18.30 Uhr und Dienstag, 4. Juni, 8.30 Uhr einen Schaden von 900 Euro. Der Unbekannte fuhr gegen das Heck eines grünen Opel Corsa und suchte anschließend das Weite. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Radfahrer leicht verletzt- Zeugen gesucht

Marburg: Leichte Schürfwunden an den Beinen und am Ellenbogen zog sich ein Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend, 4. Juni in der Innenstadt zu. Der 51 Jahre alter Radler war gegen 20.40 Uhr auf der Deutschhausstraße unterwegs und kam auf rutschigem Untergrund im Kurvenbereich zur Biegenstraße zu Fall. Ausgelöst wurde der Sturz offensichtlich von einem vorausfahrenden Linienbus, der Betriebsstoffe verlor. Das Herrenrad wurde nur leicht beschädigt. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

