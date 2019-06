Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit verletztem Autofahrer

Hagen (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 83-jähriger Autofahrer mit seinem PKW die Straße An der Hütte in Richtung Nordstraße. Um 15.24 Uhr geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Busfahrer konnte sein Fahrzeug zwar noch abbremsen, ein Zusammenstoß ließ sich jedoch nicht mehr vermeiden. Der 83-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000,00 Euro. Die Straße An der Hütte war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

