Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Gestern befuhr gegen 11:40 Uhr eine 27jährige Frau mit einem A-Klasse Mercedes die L482 von Bottenbach in Richtung Pirmasens. Plötzlich kam ihr ein Pkw entgegen, der teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau auf den Grünstreifen ausweichen und rutschte hierbei in den Straßengraben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Zum Verursacher konnte sie keine Angaben machen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell