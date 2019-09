Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Zwei total beschädigte Pkw mit einem Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am 04.09.2019 gegen 17:10 Uhr im Kreuzungsbereich Fruchtmarkstraße/Bubenhauser Straße / Kaiserstraße/Lützelstraße ereignet hatte. Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer die Kaiserstraße in Richtung Lützelstraße und missachtete nach ersten Feststellungen das Rotlicht der Lichtsignalanlage, so dass er im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 56-Jährigen zusammenstieß, die offenbar bei Grünlicht von der Fruchtmarkstraße geradeaus über die Kreuzung in die Bubenhauser Straße einfahren wollte. Die beiden nicht mehr fahrbereiten, relativ neuen Pkw mussten abgeschleppt werden.

