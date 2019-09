Polizeidirektion Pirmasens

Zwischen dem 04.09.2019 15:00 Uhr und dem 05.09.2019 07:50 Uhr wurde ein schwarzer Peugeot 107, der im Bereich der Pirmasenser Straße Contwig am Fahrbahnrand geparkt stand, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, obwohl er einen Fremdschaden am schwarzen Peugeot in Höhe von ca. 1.000 EUR verursacht hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht.

