Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kupfergasse/ Smartphone gestohlen

Coesfeld (ots)

Zwei Frauen werden verdächtigt, einem Vredener (56) in einem Schuhgeschäft an der Kupfergasse in Coesfeld eine Einkaufstüte gestohlen zu haben, in der sich ein neues Smartphone (Samsung S9) befand. Tatzeit: Montag (29. Juli), 13.47 Uhr. Der Mann hatte die Tüte kurz vor dem Verkaufstresen abgestellt. Beschreibung der beiden tatverdächtigen Frauen: 1. Person: 25-30 Jahre alt, ca. 1,55 Meter groß, sie trug ein Kopftuch. 2. Person: ca. 35 Jahre alt, korpulent, sie trug ein Kopftuch, blaue Slipper, blau-schwarzes Top. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

