Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dillenbaum/ Vespa beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (28. Juli) zwischen 2 und 8 Uhr versucht, an der Straße Dillenbaum in Ottmarsbocholt einen Vespa-Roller zu stehlen. Sie zogen den Roller zunächst ein Stück vom Stellplatz weg, was Kratzspuren des Mittelständers auf dem Pflaster zeigten, dann ließen sie den Roller auf die Seite fallen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02591/7930

