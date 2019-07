Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Holtwicker Straße in Coesfeld ist ein Coesfelder (54) am Samstag (27. Juli) gegen 10.40 Uhr schwer verletzt worden. Der Mann wollte mit seinem Motorrad das Auto eines Coesfelders (31) rechts überholen, als dieser gerade zum Rechtsabbiegen auf einen Parkplatz ansetzte. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

