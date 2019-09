Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (551/2019) Tödlicher Unfall auf der A 7 bei Hann. Münden - Erstmeldung

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel zwischen der Werratalbrücke und der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg Montag, 30. September 2019, gegen 07.10 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel hat sich am Montagmorgen (30.09.19) gegen 07.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei verlor ein Sprinterfahrer sein Leben. Die Unfallstelle befindet sich im Bereich der Steigungsstrecke zwischen der Werratalbrücke und der AS Hann. Münden-Lutterberg. Im Moment läuft der Verkehr einspurig am Unfallort vorbei.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Nach ersten Informationen übersah der Sprinterfahrer vermutlich aus ungeklärter Ursache das Ende eines Staus und kollidierte dann seitlich mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Bei der Kollision wurde der Sprinterfahrer tödlich verletzt.

Es wird nachberichtet.

