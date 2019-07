Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots)

Einen Unfallschaden von rund 4.000 Euro hat am frühen Samstagmorgen der geflüchtete Fahrer eines schwarzen Audi A5 an einem geparkten Pkw in der Innenstadt hinterlassen. Der Audi mit Karlsruher Kennzeichen fuhr um kurz vor 05 Uhr gegen den an der Ecke Amalienstraße / Hirschstraße geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in östliche Richtung und kam hierbei nach Auskunft von Zeugen auch noch auf die Gegenfahrbahn.

Wer hierzu genauere Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Angaben insbesondere zum Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter 0721/666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell