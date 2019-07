Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Hochhausen/Eiersheim: Traktor in Vollbrand

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag, um circa 17.45 Uhr, zwischen Hochhausen und Eiersheim. Während ein Mann mit seinem Traktor Mulcharbeiten durchführte fing das Fahrzeug im hinteren Bereich an zu qualmen. In kürzester Zeit stand der Traktor in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit 28 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus und brachte den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 75.000 Euro.

