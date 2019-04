Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher festgenommen - Fahrraddiebin ertappt

Fulda (ots)

Einbrecherpärchen festgenommen

Alsfeld - Nach einem Einbruch in das alte Brauereigebäude gelang es der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26.4.) zwei Tatverdächtige festzunehmen. Dabei handelt es sich um einen 38-jährigen Mann und seine 37-jährige Begleiterin, beide ohne festen Wohnsitz. Nachdem sie in das Gebäude eingebrochen waren, hatten sie verschiedene Gegenstände - darunter hauptsächlich Buntmetall - zusammengetragen und zum Abtransport bereitgestellt. Nachdem der Einbruch bekannt geworden war, konnten die Diebe gegen Mitternacht beim Verladen ihrer Beute festgenommen werden. Ihr Fluchtfahrzeug hatten sie in der Nähe abgestellt, die daran angebrachten Kennzeichen waren bereits als gestohlen angezeigt worden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Dreister Fahrraddiebstahl - Eigentümerin stellt Diebin

Romrod - Nach einem dreisten Fahrraddiebstahl gelang es der geschädigten Eigentümerin - mit Unterstützung von Familienangehörigen - am Donnerstag (25.4.), gegen 23.00 Uhr, die Diebin aufzuspüren und ihr gestohlenes Eigentum zurück zu erhalten. Wie sich herausstellte, war die Täterin - eine 19-jährige Heranwachsende - gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hund spazieren gegangen und dabei am Grundstück mit dem offenstehenden Garagentor der Geschädigten vorbeigekommen. Sie nutzte die günstige Gelegenheit und nahm das Elektrofahrrad im Wert von etwa 2.500 Euro an sich. Außerdem stahl sie das dazugehörige Ladegerät, das neben dem Fahrrad abgestellt war. Nachdem der Diebstahl bemerkt worden war, nahmen die Geschädigte und ihre Familienmitglieder die Fahndung auf. Tatsächlich entdeckten sie die junge Frau mit ihrer Beute am Bahnhof in Zell und verständigten die Polizei. Noch an Ort und Stelle erhielt die rechtmäßige Eigentümerin ihr Fahrrad zurück und die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen gegen die Diebin wurden eingeleitet.

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell