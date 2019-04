Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand in Simmershausen

Fulda (ots)

Scheunenbrand in Simmershausen

HILDERS. Am frühen Freitagmorgen (26.04.), gegen 2:20 Uhr, kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße "An der Kirche" im Hilderser Ortsteil Simmershausen zu einem Scheunenbrand. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.

Bei dem Brand wurden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer im Außenbereich der Scheune aus und setzte die Scheune in Vollbrand. Durch die Ausbreitung des Feuers wurde auch ein angrenzender Holzanbau in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Fuldaer Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 100.000 Euro.

