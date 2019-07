Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorsicht - Enkeltrick!

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Am Mittwoch, 10. Juli, kam es in Hamm zu mehreren Versuchen des sogenannten Enkeltricks. In allen Fällen gaben sich die Täter am Telefon als Familienmitglieder aus, die wegen einer finanziellen Notlage Geld forderten. Alle Angerufenen witterten den Betrug und beendeten das Gespräch. Die Polizei warnt vor diesem sogenannten Enkeltrick und ähnlichen Betrugsmaschen. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Vermögens- oder Familienverhältnissen! Seien Sie misstrauisch, halten Sie Rücksprache mit echten Freunden und Verwandten und melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei! Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (hei)

Polizeipräsidium Hamm

