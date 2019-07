Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sexuelle Belästigung am Jahnstadion

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 10. Juli, gegen 18.20 Uhr bemerkte eine sporttreibende 37-jährige Frau eine männliche Person in einem Gebüsch am Jahnstadion. Der Mann onanierte augenscheinlich und hechelte laut. Die Sportlerin reagierte richtig und schrie den Lustmolch laut an, so dass dieser die Flucht mit einem schwarzen Damenrad mit Korb ergriff. Der Tatverdächtige ist ungefähr 1,80 Meter groß und hat kurze, braune Haare, die seitlich kurz und oben länger sind. Er trug schwarze Kleidung und hat ein gepflegtes Äußeres. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

