Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (548/2019) Gesuchter Gewaltverbrecher Frank N. in Göttingen festgenommen - Erstmeldung

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße Freitag, 27. September 2019, gegen 22.50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Fahndungserfolg in Göttingen - Der mit Hochdruck gesuchte Gewaltverbrecher Frank N. ist am Freitagabend (27.09.19) in der Göttinger Innenstadt festgenommen worden.

Ein Zeuge hatte den seit 52-Jährigen gegen 22.50 Uhr in der Weender Straße in Höhe der Einmündung zur Reitstallstraße erkannt und sofort die Polizei alarmiert. Dort wurde er wenig später überwältigt und festgenommen.

Es wird nachberichtet.

