Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannte entwenden Glocke

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Gelsenkirchener Straße verschafft. Mit einem Hubwagen und einem Gabelstapler wurde mindestens eine Kirchenglocke entwendet. Außerdem nahmen die Täter Werkzeuge und Elektroartikel mit. Insgesamt wurden mehrere Tore und Türen gewaltsam aufgehebelt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Um Hinweise bitte das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

