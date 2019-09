Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Strandweg / Großpartstraße kam es gestern zu einem Unfall. Die 41-jährige Fahrerin eines Peugeot war auf dem Strandweg unterwegs. Als sie die Kreuzung erreichte, missachtete sie die Vorfahrt einer 34-jährigen Nissan-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Nissan so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. Die 34-Jährige Fahrer verletzte sich leicht an der Schulter.

