Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Anruf von falschem Microsoft Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Gleich zwei Anrufe erhielt gestern ein 58-Jähriger in Ludwigshafen. Kurz nach 11 Uhr meldete sich ein männlicher Anrufer, der in schwer verständlichem englisch, auf dem PC des Ludwigshafeners sei ein Virus. Als der Angerufene den Anrufer aufforderte in einem anständigen Englisch oder Deutsch mit ihm zu reden, beendete dieser das Gespräch. Am Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, meldete sich telefonisch eine Frau. Dieses Gespräch beendete der Angerufene selbst. Hinweise zum richtigen Verhalten bei solchen Anrufen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4283425

