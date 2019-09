Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Einfamilienhaus eingebrochen

Großniedesheim (ots)

In ein Einfamilienhaus in Großniedesheim, Kleinniedesheimer Straße, brachen Unbekannte in der Zeit von 11.09.2019 bis gestern, 25.09.2019, ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten aus dem Schlafzimmer diverse Schmuckstücke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell