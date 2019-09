Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Einen Seat Arosa, der in der Nacht 24.09.2019 auf den 25.09.2019 in der Wegelnburgstraße geparkt war, brachen Unbekannte auf. Sie durchwühlten den Wagen und entwendeten wenige Euro Münzgeld und einen Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

