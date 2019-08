Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur der Pressemeldung - Vermisstenfall Helga Frings

Fulda (ots)

Die Suche nach Helga Frings geht weiter

Künzell - Trotz intensiver Ermittlungen der Polizei bleibt Helga Frings (63) aus Künzell weiterhin vermisst. Auch über die Hintergründe des Verschwindens ist weiterhin nichts bekannt. Alle bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen, erbrachten nicht den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort der Dame. Das Verschwinden von Frau Frings fiel in die hessischen Sommerferien. Aus diesem Grund wendete sich die Kriminalpolizei Fulda nun an die Bürgerinnen und Bürger, welche sich zum Zeitpunkt des Verschwindens von Frau Frings im Urlaub befanden und gegebenenfalls noch nichts von dem Vorfall mitbekommen haben.

Die Vermisste hat am Dienstagabend (23.07.) das Wohnhaus in Künzell verlassen und ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht wieder aufgetaucht. Sie ist 163 Zentimeter groß, schlank und hat dunkelbraunes, etwa schulterlanges Haar. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist der Polizei nicht bekannt. Wer Frau Frings seit Dienstagabend gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

