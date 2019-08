Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Raubüberfall auf Spielothek

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Dienstag (13.08.) versuchte ein Unbekannter eine Spielothek in der Dudenstraße auszurauben. Gegen 02.00 Uhr betrat ein Mann die Räumlichkeiten und bedrohte eine Angestellte mit einem unbekannten Gegenstand. Er forderte sie auf das Bargeld herauszugeben. Der Bad Hersfelderin gelang es jedoch sich in einen abgeschlossenen Bereich zurückzuziehen und Alarm auszulösen. Daraufhin flüchtete der Täter. Die Frau kann den Mann wie folgt beschreiben. Er soll circa 160 cm groß gewesen sein, hatte eine schlanke Statur und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug einen schwarzen Hoodie mit der Aufschrift Adidas. Über den Kopf hatte er eine schwarze Sturmmaske gezogen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Patrick Bug Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen Tel.: 0661 / 105-1012

