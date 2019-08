Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtragsmeldung: Nachtragsmeldung - Brand in Unterkunft für Flüchtlinge: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Nachtragsmeldung:

Brand in Unterkunft für Flüchtlinge: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

FLIEDEN. Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, brach in einer Unterkunft für Flüchtlinge im Fliedener Ortsteil Rückers ein Feuer im Bereich des Dachstuhls aus. Wir berichteten.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Fuldaer Kriminalpolizei unter Hinzuziehung von Brandursachenermittlern des Hessischen Landeskriminalamtes geführt. Zwischenzeitlich haben die Experten des Hessischen Landeskriminalamtes ihre Untersuchungen am Brandobjekt abgeschlossen.

Im Ergebnis haben die bisherigen polizeilichen Untersuchungen und Ermittlungen keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Möglicherweise ist das Feuer in Folge eines technischen Defektes ausgebrochen.

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel. 0661/105-1011

Erstmeldung:

Brand in Unterkunft für Flüchtlinge

FLIEDEN. In einer Unterkunft für Flüchtlinge im Ortsteil Rückers brach am Donnerstag (8.8.), gegen 13.30 Uhr, ein Gebäudebrand aus. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde dabei niemand verletzt. Beim Eintreffen der Polizei stand der Dachstuhl des Gebäudes im Vollbrand. Die zu diesem Zeitpunkt im Haus befindlichen 27 Personen waren bereits von den Rettungsdiensten evakuiert worden, wurden betreut und versorgt. Insgesamt waren in der Unterkunft 48 Personen - Erwachsene und Kinder - aus verschiedenen Nationen gemeldet. Die Hauptbrandstelle war nach aktuellem Stand im Spitzboden des Hauses, dort waren unter anderen Gegenständen auch Kleidungsstücke der Bewohner gelagert. Gegen 14.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Bewohner werden nun vorübergehend im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht, da bei der Unterkunft aufgrund der Brandschäden und Löscharbeiten Einsturzgefahr besteht und sie nicht mehr bewohnbar ist. Die Kripo Fulda hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

