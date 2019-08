Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Indoor-Marihuana Plantage entdeckt

Polizei stellt 43 Marihuana-Pflanzen sicher

Fulda (ots)

Lauterbach - Aufgrund eines Hinweises haben die Beamten der Polizeidirektion Vogelsberg am Samstagnachmittag (10.08.), gegen 15:25 Uhr in der Altebergstraße eine Marihuana-Plantage ausgehoben. Zeugen hatten Marihuana-Geruch aus einer Lagerhalle wahrgenommen und die Polizei verständigt. Anhand der polizeilich gewonnenen Erkenntnisse erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einen Durchsuchungsbeschluss für die Lagerhalle. Nachdem die Polizisten dort einen 34-jährigen Mann aus Lauterbach antrafen, wurde der Durchsuchungsbeschluss auch auf dessen Wohnung ausgeweitet. In beiden Objekten fanden die Beamten insgesamt 43 Marihuana-Pflanzen, verschiedene Anbaumaterialien und circa 40 Gramm Marihuana vor und stellten diese sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Tatverdächtige nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

