Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Pedelec beteiligt, eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagmittag, 12.08.2019, befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW gegen 13:25 Uhr die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Westen und bog nach rechts in die Sven-Hedin-Straße ein. Zu dieser Zeit befuhr ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer den benutzungspflichtigen Radweg rechtsseitig der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Osten und querte dabei die Sven-Hedin-Straße. Die 64-Jährige übersah beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden, bevorrechtigten Pedelec-Fahrer.

Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 80-Jährige leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von etwa 600 EURO.

