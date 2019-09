Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Feuer in Auto-Waschanlage

Pforzheim (ots)

Ein Schaden von mehreren tausend Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Feuer in einer Auto-Waschanlage in der Pforzheimer Lochäckerstraße entstanden.

Wie das Polizeirevier Pforzheim-Nord ermittelte, wollte gegen 13.35 Uhr eine Kunde in die Waschstraße einfahren. Dabei stellte er an einem mit Leuchtanzeigen versehenen Überbau Rauch fest und fuhr rückwärts wieder heraus. In der Folge verständigte er einen Mitarbeiter, der wiederum die Feuerwehr alarmierte.

Die Berufsfeuerwehr aus Pforzheim eilte mit insgesamt 14 Kräften vor Ort und löschte den Brand, der bereits auf eine Plexiglasscheibe übergegriffen hatte und mit starker Rauchentwicklung einherging. Durch die Flammen wurde auch die Hallendecke leicht beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Brandursächlich war wohl ein technischer Defekt an der Anlage.

