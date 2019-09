Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Stupferich - Zeugensuche nach Sachbeschädigung am Grillplatz Stupferich

Karlsruhe (ots)

Der Polizeiposten Karlsruhe-Grünwettersbach sucht nach einer Sachbeschädigung am Grillplatz von Stupferich nach Zeugen. Unbekannte haben dort in der Zeit zwischen Freitagvormittag (20.09.2019) und darauffolgendem Montag das Inventar des Toilettenhäuschens sowie eine Holztür an der Herrentoilette herausgerissen. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Der Grillplatz liegt etwa 100 Meter oberhalb des gut frequentierten P&R-Parkplatzes der Autobahnanschlussstelle Karlsbad. Möglicherweise gibt es daher Zeugen, die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

