Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht nach Zusammenstoß

Mehlbach (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Montagmittag einen Unfall und flüchtete. Gegen 14 Uhr befuhr ein 20-Jähriger den Schneckersgraben in Mehlbach. Ohne die Vorfahrt des jungen Mannes zu beachten, schoss ein Minifahrer aus der Frühlingstraße und streifte den Wagen des 20-Jährigen an der Beifahrerseite. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher einfach die Fahrt fort und fuhr davon. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Mini Cooper. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2150. |slc

