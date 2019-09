Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau missachtet Vorfahrt - Unfall B270/K11

Siegelbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag bei Siegelbach gekommen. Eine 33-Jährige befuhr die B270 aus Weilerbach in Fahrtrichtung Kaiserslautern. An der Abfahrt Siegelbach/Sauerwiesen wollte die Frau auf die K11 abbiegen, missachtete dort jedoch die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers, der aus der entgegengesetzten Richtung kam. Bei dem Zusammenstoß wurden die 33-Jährige, der 48-Jährige und drei seiner vier Mitfahrer verletzt. Alle Personen wurden mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Baby, welches sich im Auto des 48-Jährigen befand, blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme flüchtete ein Hund aus dem Auto des Mannes und wurde von einem vorbeifahrenden PKW tödlich erfasst. Teile der B270 sowie die K11 waren voll gesperrt. |slc

