Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Siebjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein siebenjähriger Schüler ist am Montag in der Erzhütterer Straße beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollte der Junge in Begleitung seiner Mutter gegen 13 Uhr die Straßenseite wechseln. Mutter und Kind warteten an der Ampel. Als diese für Fußgänger Grün zeigte, sprang der Siebenjährige los. In diesem Moment wurde er von einem Pkw erfasst. Dem 88-jährigen Autofahrer wird vorgeworfen, das Rotlicht der Ampel nicht beachtet zu haben. Möglicherweise wollte er bei Gelb noch über die Ampel fahren, als diese dann auf Rot umschaltete. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Bei dem Unfall wurde der Siebenjährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Rettungsdienst und Notarzt waren im Einsatz und versorgten den Jungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 88-Jährige stand unter Schock, auch er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Vorsorglich wurde eine Überprüfung der Ampelanlage veranlasst. Wegen des Unfalls war die Erzhütterer Straße etwa 45 Minuten vollgesperrt. |erf

