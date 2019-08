Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ascheberger Straße

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Im Straßengraben zum Liegen kam das Auto eines 88-jährigen Autofahrers aus Beckum nach einem Unfall am vergangenen Samstag gegen 12.15 Uhr. Ein 36-jähriger Lüdinghauser befuhr mit seinem Auto die B58 von Lüdinghausen in Richtung Ascheberg und beabsichtigte nach links in eine Zufahrt abzubiegen. Hier beabsichtigte der Beckum das Auto des Lüdinghauseres zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto des Beckumers um die eigene Achse, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der Beckumer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

