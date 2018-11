POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Selzen (ots) - Am Freitag, den 23.11.2018 kam es in den Abendstunden in Selzen in der Baumgartenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich über die Rückseite des Hauses durch Einschlagen einer Terrassentür Zutritt ins Anwesen. Dort wurden mehrere Räume und das darin befindliche Mobiliar durchsucht. Über das genaue Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06133/9330 zu melden.

