Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ettlingen (ots)

Ein 48-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen schwer verletzt. Gegen 08.50 Uhr befuhr der 48-jährige Yamaha-Fahrer die Kreisstraße 3546 von Schluttenbach in Richtung Ettlingen. Auf der Strecke kam ihm plötzlich ein 51-jähriger VW-Fahrer entgegen, der gerade einen Sattelzug überholte. Der Motorradfahrer sowie der VW-Fahrer wichen ihrerseits jeweils noch nach rechts aus, konnten einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch herbeigeeilte Rettungskräfte musste der 48-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW-Fahrer touchierte beim Ausweichen noch leicht den Lkw des 31-jährigen Fahrers. Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten war die Strecke zwischen Lange Straße und Ettlinger Straße bis gegen 10.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 11.000 Euro.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell