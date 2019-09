Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein unbekannter Täter am Montag gegen 10.45 Uhr an einem Haus im Sperberweg in Weiherfeld-Dammerstock die verschlossene Kellertür aufgedrückt hatte, überwand er auch die Wohnungstür im oberen Geschoss. Vermutlich wurde der Einbrecher durch Rufe des Wohnungsinhabers von weiteren Aktivitäten abgehalten, nachdem der Senior Geräusche vernommen hatte. Es kam am Ende nichts abhanden. So blieb es beim Einbruchsschaden von mehreren Hundert Euro.

