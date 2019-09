Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradeigentümer gesucht

Lingen (ots)

Bereits am 26. August ist es in der Heidekampstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte dort ein blaues Herrenrad der Marke Prophete gegen ein Auto geworfen und war anschließend weggelaufen. Das Fahrrad stammt offenbar aus einem Diebstahl. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 mit der Polizei Lingen in Verbindung zu setzen.

