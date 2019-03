Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsufallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (kaw) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 19.03.2019 in der Zeit von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr beim Befahren der Bönnier Str. eine Reklametafel einer Pizzeria. Aufgrund der Höhe der angebrachten Reklametafel ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkwhandeln muss. An der Tafel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Fahrer oder zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell