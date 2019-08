Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandgeruch und Betriebsmittelspuren

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 27. August 2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 08:26 Uhr zu Brandgeruch und Rauchentwicklung in der Asker Straße in Ennepetal alarmiert. Es handelte sich um einen Kleinbrand auf Gevelsberger Stadtgebiet, sodass ein Tätigwerden seitens der Feuerwehr Ennepetal nicht notwendig war. Die parallel alarmierten Kräfte der Nachbarstadt Gevelsberg übernahmen. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Einsatzleitwagen, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und einer Drehleiter vor Ort. Für die acht eingesetzten hauptamtlichen Kräfte endete der Einsatz um 8:49 Uhr.

Um 11:18 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal zu einer Ölspur im Bereich der Wuppermannstraße im Kreuzungsbereich Kölner Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt wurde festgestellt, dass die Betriebsmittelspur weitläufiger war als zunächst gemeldet und sich von der Kölner Straße Ecke Hembecker Talstraße über den Stadtteil Büttenberg bis zur Scharpenberger Straße zog. Die größten Öllachen wurden von der Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut, es wurden Warnschilder aufgestellt und eine Fachfirma mit der Reinigung des Straßenbelags beauftragt. Zur Unterstützung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges war ein Gerätewagen Logistik im Einsatz. Einsatzende war für die sechs eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Ennepetal um 12:50 Uhr.

Eine erneute Alarmierung mit dem Einsatzstichwort "Öl klein" erfolgte um 14:26 Uhr. Erneut lautete die gemeldete Einsatzadresse Wuppermannstraße im Kreuzungsbereich Kölner Straße. Dort befanden sich große Mengen Hydrauliköl auf der Fahrbahn welche aus einem Lastkraftwagen ausgetreten waren. Die Wuppermannstraße wurde von Polizei und Feuerwehr gesperrt und eine Fachfirma mit der Reinigung der verschmutzen Fahrbahn beauftragt. Einsatzende für die vier eingesetzten Kräfte war um 16:40 Uhr.

Zu auslaufender Kühlflüssigkeit wurden das Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Gerätewagen Gefahrgut der Feuerwehr Ennepetal um 16:10 Uhr alarmiert. In der Hagener Straße war der Kühler eines LKWs geplatzt und Kühlflüssigkeit trat auf die Fahrbahn aus. Die Kühlwasserspur wurde abgestreut und ein Warnschild aufgestellt. Um 17:26 Uhr rückten die fünf eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Ennepetal wieder ein.

