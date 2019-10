Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Hoher Sachschaden in leerstehendem Gebäude

Recklinghausen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag (03.10.2019) für hohen Sachschaden in einem leerstehenden Baumarkt an der Kaiserstraße gesorgt. Zahlreiche Fenster wurden mit Steinen eingeworfen und mehrere Feuerlöscher im Gebäude entleert. Außerdem entwendeten die Täter eine Funkantenne zu einer Brandmeldeanlage. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Um Hinweise bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

