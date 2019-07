POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 24.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Brand eines Weizenfeldes in der Gemarkung Langelsheim-Astfeld

Am Mi., 24.07.2019, 17.25 Uhr, geriet ein ca 5,25 Hektar großer Weizenschlag in der Feldmark Astfeld aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Während des Brandausbruchs wurde auch dem Feld nicht gearbeitet. Die Feuerwehren aus Goslar, Jerstedt, Langelsheim, Wolfshagen und Astfeld waren vor Ort und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Es verbrannte Weizen auf einer Fläche von ca 5000 Quadratmetern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Langelsheim nimmt Hinweise unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

