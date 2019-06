Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (389/2019) Betrügerische Telefonanrufe im südlichen Landkreis - Polizei Friedland rät zu Vorsicht

Göttingen (ots)

LANDKREIS GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei in Friedland (Landkreis Göttingen) hat in den zurückliegenden Tagen wieder mehrere Anrufe von Telefonbetrügern registriert. Vier Fälle sind den Beamten zur Kenntnis gelangt.

Betroffen waren immer ältere Menschen, die Örtlichkeiten und Maschen hingegen variierten. Vom angeblichen Erhalt zweier Gewinnmitteilungen in Niedernjesa und Reinhausen, über den "Falschen Polizeibeamten" und den "Enkeltrick" in Friedland war alles vertreten. Alle Angerufenen reagierten richtig und ließen sich nicht auf die Forderungen der Betrüger ein. Zu Geldübergaben kam es deshalb nicht.

Ihre Polizei rät zu besonderer Vorsicht und empfiehlt: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder andere Wertgegenstände von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

