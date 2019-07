Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Diebstahl

Am Dienstag, d. 23.07.2019, 16.15 bis 17.00 Uhr, wurde einem Badegast im Waldseebad in Clausthal das Mobiltelefon entwendet. Für die Zeit des Badens hatte der junge Mann sein Mobiltelefon in seinen Rucksack gepackt. Als er vom Baden zurückkehrte, war es weg.

Unfallflucht

Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, d. 23.07.2019, gg. 16.30 Uhr, mit einem Pkw Skoda die Bundesstraße 241 von Goslar in Richung Clausthal-Zellerfeld. Kurz hinter Auerhahn kommt ihr ein Pkw entgegen, der teils auf ihrer Fahrbahn fuhr. Die Pkw-Fahrerin war hierdurch gezwungen, nach rechts auszuweichen und geriet in den Straßengraben, wobei ihr Pkw leicht beschädigt wurde. Der entgegenkommende Pkw setzte sein Fahrt in Richtung Goslar fort. Ein Ermittlungsverfahren wegen "Unfallflucht" wurde eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal, Tel.: 05323 94110-0, zu melden. /Krz.

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

