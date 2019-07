Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Seesen, 23.07.2019

Goslar (ots)

Unterschlagung von Hörgeräten: Ein 42-jähriger Seesener erwarb ein Paar Hörgeräte im Wert von 3603,00 EUR, ohne sich um eine Krankenkassenzuzahlung zu bemühen. Nun bietet er die Hörgeräte zu einem günstigeren Preis zum Verkauf an. Die Polizei Seesen hat Ermittlungen wegen Unterschlagung aufgenommen.

Sachbeschädigung an Lagerhalle: Über eine Videoüberwachungsanlage werden fünf jugendliche Seesener dabei ertappt, wie sie am 22. Juli 2019, gegen 17:30 Uhr, in einen gewerblich genutzten Gebäudekomplex in der Triftstraße eindringen und dabei eine Tür beschädigen. Der Auswerter der Videos erkennt die Jugendlichen wieder und informiert die Polizei, sodass die Personalien festgestellt werden können. Den 15-, 14- und 13-jährigen Jungen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Diebstahl eines Handys: Bereits am Sonntag, 14. Juli 2019, entwendete ein 48-jähriger Seesener das Mobiltelefon eines 53-jährigen Seeseners in einer Gaststätte in der Lautenthaler Straße. Der Geschädigte konnte sein Handy über Umwege bereits wieder zurückerhalten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Holzhausen, POK

