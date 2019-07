POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Rucksack entwendet

Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bislang unbekannter Täter, um den Laptop-Rucksack einer 48-jährigen Goslarerin aus deren Fahrradkorb zu entwenden. Die Geschädigte hatte am So., 21.07.2019, gegen 19:30 Uhr, ihr Fahrrad in der Danziger Str., Höhe Haus Nr. 32, für ca. drei Minuten unbeobachtet gelassen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass der Rucksack mitsamt Bargeld, persönlichen Papieren und Wertkarten entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf ca. 220 EUR.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der 05321/ 3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

Autodiebstahl

Zwischen Fr., 19.07.2019, 17:30 - So., 21.07.2019, 19:50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände einer Firma für Kfz.-Aufbereitung in der Walter-Krämer-Straße, 38644 Goslar, ein. Nachfolgend gelangten sie gewaltsam das Fenster einer Halle, in der sich mehrere Fahrzeuge befanden. Sie hatten es dort offensichtlich auf einen grauen PKW Seat Leon abgesehen. Um diesen zu entwenden, mussten sie zunächst mit Hilfe vorgefundener Originalschlüssel zwei weitere Fahrzeuge aus dem Weg fahren. Diese Fahrzeuge ließen sie jedoch zurück.

Stattdessen suchten sie mit dem Seat Leon, unter Benutzung von roten Kennzeichen, das Weite. Auch für diesen PKW fanden sie die Originalschlüssel vor.

Der Sachschaden wird auf ca. 17.000 EUR geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die in dem Zeitraum im Bereich des Gewerbegebietes Baßgeige tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK-

