POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 23.07.2019

Polizisten mit Hammer bedroht

Am 23.07.17. gegen 03.00 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem PKW in die Hildesheimer Str. auf den dortigen Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters gerufen. Dort wurde zunächst festgestellt, dass zwei Scheiben eines dort abgestellten PKW eingeschlagen waren. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 2.500 EUR.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizisten an der Einmündung Hildesheimer Str. / Am Helleberg einen Tatverdächtigen stellen, wobei sie von diesem mehrfach mit einem Hammer bedroht wurden. Diesen dürfte der Mann vermutlich aus einem nicht verschlossenen Kofferraum eines ebenfalls auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes abgestellten PKW entwendet und zum Einschlagen der Scheiben des anderen PKW benutzt haben.

Es gelang den Einsatzkräften schließlich, den polizeilich bekannten 62-jährigen Goslarer zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde er anschließend in eine Nervenklinik eingewiesen.

Langelsheim

Brand eines Pferdestalls

Am 23.07.19, gegen 00.25 Uhr, mussten die Langelsheimer Feuerwehr und die Polizei Goslar zu einem Brand eines Pferdestalls in 38685 Langelsheim, Am Laddeken, ausrücken.

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache war das Feuer im Inneren des ca. 35 x 6 m großen Gebäudes ausgebrochen.

Zu Schäden für Mensch und Tier kam es bei dem Brand nicht. Pferde befanden sich nicht im Gebäude. Der Schaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

Nach den Ergebnissen erster Befragungen könnte evtl. ein technischer Defekt an einem zuvor dort abgestellten Quad als Brandursache in Frage kommen.

Das zuständige 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit einem endgültigen Ergebnis ist nicht vor nächster Woche zu rechnen.

-Lüdke, KHK-

Polizeiinspektion Goslar

