Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub am Berliner Platz

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 03:30 Uhr, schlugen zwei unbekannte Täter einem 39-jährigen Bottroper am Berliner Platz mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rissen sie ihm eine Bauchtasche mit Bargeld vom Körper. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Um Hinweise bittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

