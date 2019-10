Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Frau stirbt in Brandwohnung - Mordkommission ermittelt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Recklinghausen

Gegen 12.30 h meldete eine Zeugin Streitigkeiten zwischen Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Holtbredde". Als die Polizei eintraf, stellte sie fest, dass aus der Dachgeschosswohnung Rauch drang. Diese Rauchentwicklung hatten weitere Zeugen zwischenzeitlich ebenfalls der Feuerwehr gemeldet. In der betroffenen Brandwohnung wurde eine tote Frau gefunden. Aufgrund der Gesamtumstände kann ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden. Eine verletzte, männliche Person konnte bei den Löscharbeiten angetroffen werden. Sie wurde ärztlich versorgt und festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und des Brandes dauern an. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

Für die Staatsanwaltschaft Bochum:

StA Streßig (GL)

Für die Polizei Recklinghausen

EKHK Finkeldey

