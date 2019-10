Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfallzeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 20:45 Uhr, verletzte sich ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Dorsten bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Borkener Straße / Freudenbergstraße. Der Radfahrer fuhr auf der Borkener Straße in Richtung Dorsten. Hier überquerte er die Freudenbergstraße. Nach Angaben des 70-Jährigen soll ein Lkw beim Rechtsabbiegen den Lenker seines Fahrrades touchiert haben. Dadurch sei er gestürzt und habe sich leicht verletzt. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Radfahrer möglicherweise ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es entstand kein Sachschaden.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 zu melden.

