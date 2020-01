POL-AC: Kein guter Rutsch ins neue Jahr: Alleinunfall am frühen Neujahrsmorgen am Europaplatz - Pkw kippt auf die Seite, rutscht quer über die Straße gegen eine Laterne - Fahrer schwer verletzt

Polizei Aachen

Kein guter Rutsch ins neue Jahr: Alleinunfall am frühen Neujahrsmorgen am Europaplatz - Pkw kippt auf die Seite, rutscht quer über die Straße gegen eine Laterne - Fahrer schwer verletzt

Aachen

Heute Morgen gegen 4.25 Uhr kam es am Europaplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Pkw schwer verletzt und sein Auto stark beschädigt wurde. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 26- jährige Alsdorfer aus Richtung Autobahn kommend in den Kreisverkehr (Europaplatz) mit erhöhter Geschwindigkeit ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw touchierte eine Leitplanke, kippte auf die Beifahrerseite und rutschte über die komplette Fahrbahn und einen Grünstreifen. Erst eine "im Weg stehende" Laterne stoppte schließlich die Rutschpartie. Der unter Alkohol stehende Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen verbotswidrigem Fahren unter Alkoholeinfluss und der Verursachung eines Unfalls mit Personenschaden. Der Pkw erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden, die stark beschädigte Laterne wurde von Mitarbeitern der Stawag gesichert. Der Europaplatz war zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (pw)

